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極美品☆ ánuans パフスリーブステッチブラウス　ネイビー　バルーンスリーブ
商品番号 F69660754440
商品名

極美品☆ ánuans パフスリーブステッチブラウス　ネイビー　バルーンスリーブ
ブランド名 アニュアンス
特別価格 税込 1,849 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧いただきありがとうございます。ánuansのブラウスです。完売となっている人気商品。同色ステッチのデザインが効いており、袖は今年トレンドのボリュームスリーブで女性らしい印象に。1．2度着用したのみの為状態綺麗な美品かと思います。◉ブランド　ánuans　アニュアンス◉アイテム　パフスリーブステッチブラウス　バルーンスリーブ　ボリュームスリーブ　5分丈◉カラー　ネイビー　紺色◉サイズ　ONESIZEバスト118cm着丈62cm袖丈28cm桁丈54cm肩幅52cm◉定価　15378円◉素材　表地：ポリエステル100%テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い柄・デザイン···パフスリーブ、バルーン/ボリューム袖6(ROKU)BEAUTY\u0026YOUTH　ロクARTS\u0026SCIENCE　アーツアンドサイエンスAURALEE　オーラリーbeautifulpeople　ビューティフルピープルDeuxiemeClasse　ドゥーズィエムクラスENROUTE　アンルートELIN　エリンFILDEFER　フィルデフェールHAKUJI　ハクジIRENE　アイレネLABELLEETUDE　ラベルエチュードLECIELBLEU　ルシェルブルーMYLAN　マイランNOLLEY'S　ノーリーズPUBLICTOKYO　パブリックトウキョウSTUDIOUS　ステュディオスTOMORROWLAND　トゥモローランドTOPKAPI　トプカピUNITEDTOKYO　ユナイテッドトウキョウUNITEDARROWS　ユナイテッドアローズENFOLDエンフォルド　イネドINEDイエナIENAアナイANAYIエポカEPOフォクシー　アマカ　アドーア　セオリーTheory　セオリーリュクス
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