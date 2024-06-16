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- 極美品☆ ánuans パフスリーブステッチブラウス ネイビー バルーンスリーブ
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商品詳細
商品をご覧いただきありがとうございます。ánuansのブラウスです。完売となっている人気商品。同色ステッチのデザインが効いており、袖は今年トレンドのボリュームスリーブで女性らしい印象に。1．2度着用したのみの為状態綺麗な美品かと思います。◉ブランド ánuans アニュアンス◉アイテム パフスリーブステッチブラウス バルーンスリーブ ボリュームスリーブ 5分丈◉カラー ネイビー 紺色◉サイズ ONESIZEバスト118cm着丈62cm袖丈28cm桁丈54cm肩幅52cm◉定価 15378円◉素材 表地：ポリエステル100%テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い柄・デザイン···パフスリーブ、バルーン/ボリューム袖6(ROKU)BEAUTY\u0026YOUTH ロクARTS\u0026SCIENCE アーツアンドサイエンスAURALEE オーラリーbeautifulpeople ビューティフルピープルDeuxiemeClasse ドゥーズィエムクラスENROUTE アンルートELIN エリンFILDEFER フィルデフェールHAKUJI ハクジIRENE アイレネLABELLEETUDE ラベルエチュードLECIELBLEU ルシェルブルーMYLAN マイランNOLLEY'S ノーリーズPUBLICTOKYO パブリックトウキョウSTUDIOUS ステュディオスTOMORROWLAND トゥモローランドTOPKAPI トプカピUNITEDTOKYO ユナイテッドトウキョウUNITEDARROWS ユナイテッドアローズENFOLDエンフォルド イネドINEDイエナIENAアナイANAYIエポカEPOフォクシー アマカ アドーア セオリーTheory セオリーリュクス
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