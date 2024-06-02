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- Coffee Drip イラスト 原画 アクリル絵具
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商品詳細
御観覧ありがとうございます。プロフお読みください。ドリップコーヒーのオリジナルの手描きイラスト原画です。コーヒーの持つ魅力とパワーを表現してみました。ご自宅、お店、開店祝いにいかがですか。絵のサイズF6キャンバス裏面に壁にかけられるように金具付けてあります。アクリル絵具使用。原画は太陽光や電気によって表情が変わるのが醍醐味です。写真では伝わらない味があります。関東で活動イラストレーターです。主に完成品の販売ですが、たまにオーダーもお受けしております。ハンドメイドにつき製作に伴う汚れ等ありますので気になるかたはご購入お控えください。作品証明書記載してお付け致します。タバコ、ペット無しです。ドローイング色鉛筆手描き一点物絵画フレームアート珈琲コーヒーcoffeeイラスト
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