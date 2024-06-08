未使用タグ付！定1.5万 ランバンオンブルー／ハイゲージ ニット トップス 38

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■ランバンオンブルー／ハイゲージニットトップス■定価／¥15000■カラー／ブラック黒ブラックカラーの薄手ハイゲージニット♡シンプルなので着まわしも効き、様々なシーンで活躍します(*´꒳`*)胸元で切り替えになっているのでシルエットもキレイに仕上がります♫インしてフレアスカート合わせて大人キレイに、デニムと合わせてかっこよく◎■サイズ38平置き採寸肩幅約27㎝身幅約39.5㎝袖丈約19㎝着丈前約55.5㎝後約60㎝※若干の誤差はご容赦くださいコサージュはついておりません。ニットのみとなります未使用なので気持ちよく着ていただけます♫※バッグ、シューズはつきません