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RENAI KEIKAKU　1　チェック　ネイビー　上下セット　【1051】
商品番号 E72255940240
商品名

RENAI KEIKAKU　1　チェック　ネイビー　上下セット　【1051】
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 1,332 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファッションに敏感な女性の為のデイリーカジュアルブランド【RENAIKEIKAKU】♡どこか少年ぽさのあるクラシカルなセットアップです✨■商品情報■ブランド　:RENAIKEIKAKU表記サイズ:1【ジャケット】着　　丈:50cm身　　幅:40cm肩　　幅:34cm【パンツ】股　　上:28cm股　　下:7cmウエスト:54cmヒップ　:106cm裾　　幅:33cm(平置きの実寸になります。多少の誤差はご容赦ください。)【共通】素　材:ポリエステル　レーヨン　ポリウレタンカラー:ネイビー　グリーンポイント:チェック柄　セットアップ　キュロット　ノースリーブ■商品状態■古着の為、若干毛玉がございますが、着用時に大きく目立つような傷汚れはありません＾＾※状態についてご質問があればお気軽にどうぞ＾＾✨■割引について■フォロワー様だけの割引をご用意しております＾＾(新規フォロー大歓迎✨)¥2,000～¥3,999　¥200-引き¥4,000～¥4,999　¥300-引き¥5,000～　　　　¥500-引きまとめ買い商品２点以上同時購入で、合計金額から¥300-引き❣注意‼当アカウントフォロー後、【購入前】にコメントにてお知らせください＾＾■その他■発送はゆうパケットポストを予定しておりますが、規定サイズに収まらない場合、予告なしで宅急便などに適宜変更させていただきます。厚みのあるものは圧縮させていただくことがございます。畳みシワや圧縮シワはご了承ください。商品は服のみです。__________________________________________他の商品もご覧になれます★↓#0x0_古着同じサイズの商品です★↓#0x0_レディース古着1古着USEDセットアップ　スーツジャケット　ボトムスフェミニン　ガーリー　モダン1051
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