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新品　バーバリーロンドン　ピンク　キャミソールチュニック
商品番号 E17920977286
商品名

新品　バーバリーロンドン　ピンク　キャミソールチュニック
ブランド名 バーバリーロンドン
特別価格 税込 6,684 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BurberryLondon・新品タグ付・サイズL/平置き肩紐含む丈約68脇部身幅約47～（ゴム入り伸びます）・ポリ80コットン20・ピンク系◆ふんわりフレアーなラインが可愛い♪胸元リボン◆海外ブランドの中古品や新品を取り扱うブランドショップで購入色違いベージュも出品中ブルーレーベル好きさんにも☆値下げ交渉は複数購入のみ142221666
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