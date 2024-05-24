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【GLACIER グラシア】長袖ブラウス【M】ブラウン　フォーマル　オフィス
商品番号 P13795428404
商品名

【GLACIER グラシア】長袖ブラウス【M】ブラウン　フォーマル　オフィス
ブランド名 グラシア
特別価格 税込 1,472 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★プロフィールをご覧下さい★《お得な情報はこちら》◆フォローして下さったら2000円以上の商品を表示金額から10％引き♬◆気になる商品にいいねをして下されば、コメント欄にてSALEアナウンスをさせて頂く事があります♬◆商品番号◆【0352】----------------------------------------------◎コンディション目立った傷や汚れ等はございませんので、これからも永くご愛用頂けるかと思います♬----------------------------------------------○表記サイズ/M○平置きサイズ着丈【　58cm　】身幅【　49cm　】肩幅【　38cm　】袖丈【　55cm　】◎採寸は多少の誤差が生じるかと思いますが、予めご了承下さいませ♬----------------------------------------------❤︎ぷにぷにのお洋服はこちらからご覧下さい❤︎#ぷにぷに出品商品一覧
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