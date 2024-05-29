【 genten 】 トスカ本革トートバッグ⭐️

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。gentenのお店で購入し大切に使っていましたが、最近は出番がないので出品しました。裏面の底辺りにシミがあります。写真でご確認ください。気になる箇所は写真で掲載しましたが、見落とし箇所があるかもしれません。中古品とご理解の上よろしくお願いします。できるだけコンパクトにまとめて発送予定です。
http://narcologia.ru/goods/reboot828536.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful863951.html
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