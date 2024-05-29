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【 genten 】 トスカ本革トートバッグ⭐️
商品番号 Q51659449934
商品名

【 genten 】 トスカ本革トートバッグ⭐️
ブランド名 ゲンテン
特別価格 税込 2,886 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。gentenのお店で購入し大切に使っていましたが、最近は出番がないので出品しました。裏面の底辺りにシミがあります。写真でご確認ください。気になる箇所は写真で掲載しましたが、見落とし箇所があるかもしれません。中古品とご理解の上よろしくお願いします。できるだけコンパクトにまとめて発送予定です。
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