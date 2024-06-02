マックスマーラ　通勤 ハンドバッグ レディース ブラック 黒 型押しレザー

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ABランクの中古品です。使用感があります。普段使いはもちろん、通勤鞄、ビジネスバッグなど様々なシーンに。外側：小傷、若干のスレ、若干の変色、若干の汚れ、型崩れがあります。持ち手：若干のシミ、若干の汚れ、若干のクセがあります。内側：若干のシミ、若干の変色、若干の汚れがあります。ポケット：若干の変色、若干の汚れがあります。金具：小傷があります。(写真8枚目〜10枚目参照)幅30.5cm×高さ24.0cm×奥行き41.5cm内側：ファスナーポケット×1付属品：なし参考価格：約142,000円中古品として理解していただいた上、入札してください。ユーズド商品ですので神経質な方はご遠慮下さい。