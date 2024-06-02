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マイケルコース ダブルジップ リストレット
商品番号 O37495091917
商品名

マイケルコース ダブルジップ リストレット
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 5,368 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コメント不要‼︎即購入大歓迎♪マイケルコース財布マイケルコース　ダブルジップ　リストレット沢山収納できるのですが私にはちょっと大きすぎました。使わない為、出品致します。1度使用しました。汚れ等はありませんが自宅保管品の為、気になさらない方のみご購入下さい‼︎柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形/開け口···二つ折りカラー···ピンク
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