濱野バッグ 黒、ラム皮の軽量バック

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商品詳細
皇室御用達、濱野のバックの出品です。ラム皮で軽く使い心地は抜群です。使用は2～3回ですが、コキズは多少ついてしまいました。写真の最後に写っています。定価は55000円位だったかと思います。神経質な方はご遠慮くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper475509.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox727239.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement564899.html
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