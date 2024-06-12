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濱野バッグ 黒、ラム皮の軽量バック
商品番号 U17244591708
商品名

濱野バッグ 黒、ラム皮の軽量バック
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

皇室御用達、濱野のバックの出品です。ラム皮で軽く使い心地は抜群です。使用は2～3回ですが、コキズは多少ついてしまいました。写真の最後に写っています。定価は55000円位だったかと思います。神経質な方はご遠慮くださいませ。
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