新品*ラルフローレン ラウンドZipミニ財布*レザー製ロゴ入 ブラック ...

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ラルフローレンより今大人気のミニウォレットコンパクトながら品のあるレザー製となっております他にも別カラーを出品しておりますがバーガンディカラーは在庫1点限り、再入荷未定ですーグレインレザー製ーゴールドカラーのメタルディテールによるエレガントな外観ー4つのカードスロット、1つのコインコンパートメント、2つのメモコンパートメントで中身を整理できます。ージッパー開閉寸法(幅x高さx奥行):11cmx8cmx2cm財布形/開け口...ラウンドファスナーカラー...レッド素材...レザー(本革)柄・デザイン...プリント(ロゴなど)