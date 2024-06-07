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新品*ラルフローレン ラウンドZipミニ財布*レザー製ロゴ入 ブラック
商品番号 Q52436123165
商品名

新品*ラルフローレン ラウンドZipミニ財布*レザー製ロゴ入 ブラック
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 8,366 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラルフローレンより今大人気のミニウォレットコンパクトながら品のあるレザー製となっております他にも別カラーを出品しておりますがバーガンディカラーは在庫1点限り、再入荷未定ですーグレインレザー製ーゴールドカラーのメタルディテールによるエレガントな外観ー4つのカードスロット、1つのコインコンパートメント、2つのメモコンパートメントで中身を整理できます。ージッパー開閉寸法(幅x高さx奥行):11cmx8cmx2cm財布形/開け口...ラウンドファスナーカラー...レッド素材...レザー(本革)柄・デザイン...プリント(ロゴなど)
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