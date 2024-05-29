【極美品】サマンサベガ ショルダーバッグ 赤 レッド RED

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2020年頃購入しました。購入後すぐに趣味が変わってしまい1.2回しか使用していません。5枚目のような小さいスレがございます。写真のミニポーチに付けております別売りのチェーン（元値4000円）もお付けいたします。全部で元値24000円くらいでした。即購入OKです。サマンサベガ SamanthaVegaミニバッグ ロイエ です。★現在販売してないレア商品★ビジューとリボンの可愛いデザイン。甘さの中にクールなカッコ良さもプラスされた印象です。ショルダーバッグにもなる肩ベルト付き。バッグinバッグは中身の整理に役立ちます。縦幅：20㎝横幅：26㎝マチ：10.5㎝ショルダー：110㎝重量：626ｇ◇SamanthaVega（サマンサベガ）のビジュー＆リボン付トート正面のビジューがキラキラ揺れて華やかなデザインのトートバッグ。細部に施されたゴールドの加工が高級感を演出。ボディはシンプルなデザインにしているのでカジュアルから甘めのコーデまで幅広く合う、大人可愛いバッグです。デートや女子会、お出掛けにおすすめ?マチをしっかりとってあるので安定し自立し中身も整頓し易い作りになっています。また、ショルダーストラップとポーチ付きなので、ポーチ単体でもショルダーポーチとしても、用途に合わせて使えて優秀でお得感も◎#サマンサヴェガ#SamanthaVega#トートバッグ#ショルダーバッグ