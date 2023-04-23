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商品詳細
カラー···カーキー#PORTER#TANKERシリーズ◼︎仕様カードポケット×6テープポケット×1クリアポケット×2ファスナーポケット×1本体背面にはベルトループが付属し、ショルダーストラップが取り外し可能2020年の1月頃購入し、約20000円でした。ほぼ美品です。●サイズ：縦幅15cm横幅22cmマチ約5cm●素材：ナイロン●付属品：なし●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/moped144768.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle564425.html
http://narcologia.ru/goods/composite340054.html
PORTER TANKER ショルダーバッグ
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