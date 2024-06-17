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美品 バーバリー ハンドバッグ アクセサリーポーチ ノバチェック レザー 紫
商品番号 E73038402120
商品名

美品 バーバリー ハンドバッグ アクセサリーポーチ ノバチェック レザー 紫
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 5,085 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます○アイテムBurberryバーバリーハンドバッグアクセサリーポーチノバチェックレザーパープル紫○大手ヴィンテージショップにて購入した鑑定済み確実正規品です。○サイズタテ16cmヨコ24cmマチ6cmショルダー44〜48cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態○カラー○素材○☆↓こちらから出品している商品確認できます☆#kloopのクローゼット全てのカテゴリー#kloopバッグ小物バッグ小物系全般○配送簡易包装にて平日1〜2日程度で発送いたします。土日祝日は、発送が出来ませんのでご了承の程お願い致します仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○タイトル、説明にない保存袋、撮影小物類は付きません。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号
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