ASPESI d,n,m ノースリーブシャツ　ピンク　未使用

ASPESIノースリーブシャツ柄が可愛くて購入しましたが、着る機会がなく自宅で保管しておりましたのでご理解くださいませ。綿100%イタリア製サイズ42でLにしていますが、割と細身だと思います。肩幅34身幅44着丈58素人採寸です。よろしくお願いします。



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