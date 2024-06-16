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♡SNIDEL♡オーガンジーフリルブラウス
商品番号 J36472549722
商品名

♡SNIDEL♡オーガンジーフリルブラウス
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 1,794 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スナイデルのブラウスです。キャミソール付きです。中に付いていた洗濯タグは透けてしまうので、切っております。ほとんど着用しておらず、とてもきれいな状態です。こちらは、お値引き不可といたします。サイズ：フリーサイズ丈：52cm素材：ブラウス：ポリエステル100%インナー：ポリエステル100%オーガンジー素材の透ける質感が、爽やかな女性らしさを伝えるブラウス。サイドのレースアップを調整することでシルエットが変えられます。ボリュームたっぷりにひらめくフリルで、視線をキャッチ。
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