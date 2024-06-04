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EDIT. FOR LULU ノースリーブシャツ　白　お値下げ
商品番号 Q42664244795
商品名

EDIT. FOR LULU ノースリーブシャツ　白　お値下げ
ブランド名 エディットフォールル
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪購入ご希望の方は、プロフをご覧ください！(最新のお取引のお願いを掲載しております。)　即購入大歓迎です！　が、その場合はご購入後のメッセージをお願い致します。（無い方に受取りトラブルが多い為）　未使用のまま自宅保管していました。総丈　約50身幅　約46cm　大きな難点はありませんが、自宅保管品となります。値札タグは処分しています。完璧な品をご希望の方はご購入をお控え下さいm(__)m#フレームワークス#EDIT.FORLULU#値下げ→7200→6400→5980
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