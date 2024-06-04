EDIT. FOR LULU ノースリーブシャツ　白　お値下げ

ご覧いただきありがとうございます♪購入ご希望の方は、プロフをご覧ください！(最新のお取引のお願いを掲載しております。) 即購入大歓迎です！ が、その場合はご購入後のメッセージをお願い致します。（無い方に受取りトラブルが多い為） 未使用のまま自宅保管していました。総丈 約50身幅 約46cm 大きな難点はありませんが、自宅保管品となります。値札タグは処分しています。完璧な品をご希望の方はご購入をお控え下さいm(__)m#フレームワークス#EDIT.FORLULU#値下げ→7200→6400→5980



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