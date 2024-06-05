ポロラルフローレン ストライプシャツ ポニー刺繍

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商品詳細
ポロラルフローレン poloRalphLauren水色ブルー×白ホワイトストライプ柄シャツポニー刺繍ありしっかりしたオックスフォードシャツ素材サイズSウエスト部分がシェイプされているためキレイに見えます。1枚あると重宝するベーシック名品です。4.5枚目部分にうっすら黄ばみがあります。※ご質問、ご購入の際は必ずプロフィールのご確認をお願い致します。
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