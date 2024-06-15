★新品★ LOWRYS FARMキャミソール

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商品詳細
LOWRYSFARM(ローリーズファーム)のキャミソールです。タグ付きの新品になります！9月にアウトレットで娘用にと購入しましたが、似合わない…(^^;)たぶん着ない。と言うので出品します(^^)サイズ表記はフリー肩ひもは調整可能です。素人採寸ですが身幅 約42センチ (胸元の切り替え部分採寸)背中側はゴムが入っています。お色はブラックです。新品ですが、自宅で試着しています。購入品であることをご理解ください！#LOWRYSFARM#ローリズファーム#レプシィム#新品#未使用#キャミソール#ビスチェ
http://narcologia.ru/goods/reproduce219755.html
http://narcologia.ru/goods/freshman172156.html
http://narcologia.ru/goods/diamond958558.html
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