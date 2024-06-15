［Who's Whogallery］ジャガードチャイナシャツ

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［Who'sWhogallery］ジャガードチャイナシャツ・1度試着したきり着ていなく 自宅にて保管してました。 目立った傷汚れありません。・気になることがあればコメント下さい。即購入可能です！値段交渉あり素材···サテン