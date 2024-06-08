A.P.C.アーペーセー ロゴ刺繍Tシャツ★男女兼用　半袖★ 白

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◆色:白 ホワイト◆サイズ ◇S肩幅42cm身幅47cm身丈63cm袖丈19cm◇M肩幅46cm身幅50cm身丈67cm袖丈19cm◇L肩幅48cm身幅54cm身丈70cm袖丈20cm◇XL肩幅49cm身幅56cm身丈74cm袖丈20cm⚠並行輸入品を取り扱うショップにて購入しています。細かいことが気になる方、商品に少しでも気になる点、不安、不信感などがある方は、ご購入をお控え下さい。輸入品にご理解頂ける方のみご購入下さい。✅送料無料・匿名配送で商品の追跡可能。✅他のフリマでも出品しているので、在庫が無くなり次第削除させて頂きます。✅手作業での採寸【平置き】の為、若干誤差がある場合があります。ご了承下さい。✅検品はしてますが海外縫製ですので細かいどころが気になる方はご遠慮ください！✅運送や保管などでシワがある場合がありす。✅気持ち良い取引の為商品に不備などがあれば、評価に書く前に必ずご連絡下さい。内容により返品交換なども検討させて頂きます。個人差によるサイズ、イメージ、色違いでの交換返品は出来かねます！