美少女戦士セーラームーンTシャツ　まとめ2枚セット

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商品詳細
セーラームーンTシャツ。Ｓサイズです。着丈:約65cm身幅：約45cm袖丈：約21cm90s美少女戦士セーラームーンTシャツ。Mサイズです。着丈:約65cm身幅：約48cm袖丈：約22cm
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