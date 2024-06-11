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アガット　agete ターコイズ　リバーシブル　チャームペンダントトップ
商品番号 F77864584200
商品名

アガット　agete ターコイズ　リバーシブル　チャームペンダントトップ
ブランド名 アガット
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルー材質···K10(10金)装飾···ターコイズ　貝モチーフデザイン···楕円形ターコイズと螺鈿の様な模様のリバーシブルチャーム両面で楽しめます。長さ10mm
http://narcologia.ru/goods/rouge370110.html
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