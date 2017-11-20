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- YAMAHA 折りたたみ式譜面台MS-250ALS（ケース付き）
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商品詳細
MS-250ALSYAMAHA定価：¥53002016年に部活用に購入しましたが、学校のものを使用していたので2、3回ほどしか使用していません。開閉時のスレによる小さな傷はありますが、目立った傷、汚れはありません。ケースの内部には出し入れの際についた汚れがあります。（写真6枚目）ご理解の上ご購入お願いします。#YAMAHA#MS_250ALS
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