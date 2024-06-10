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【極美品】パイソン　本革　ラウンドファスナー　長財布　フリンジ付
商品番号 C10945400003
商品名

【極美品】パイソン　本革　ラウンドファスナー　長財布　フリンジ付
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 7,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

petitquireプティキュイールパイソン財布黒小銭入れが大きく開き、出し入れしやすいタイプです。ほぼ未使用の美品です。黒のパイソン本革にゴールド星形が無数に散りばめております。個性的なヘビ革財布お好きな方、いかがでしょうか？画像をご確認の上、ご検討下さいませ。
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