ポケモンカード　Vstarユニバース ハイクラスパック

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Amazon公式による抽選販売に当選し購入した正規シュリンク付き完全未開封BOX1箱となります。撮影にダンボール開けただけですので発送は来た梱包材にダンボール小さくして発送になります今日27日18時半まで値下げ致しました10800円→9500円