CELFORD ストライプレースワンピース　38

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商品詳細
CELFORDストライプレースワンピース 38一度のみ着用しました。美品かと思いますが、素人保管のためご理解いただけるかたご購入お願いいたします。
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ストライプレースワンピース/ノースリーブワンピース/38/ポリエステル/BLK/cwf0192035
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