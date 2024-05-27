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CELFORD ストライプレースワンピース　38
商品番号 J24607439316
商品名

CELFORD ストライプレースワンピース　38
ブランド名 セルフォード
特別価格 税込 3,078 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CELFORDストライプレースワンピース　38一度のみ着用しました。美品かと思いますが、素人保管のためご理解いただけるかたご購入お願いいたします。
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