値下げ中FRAY I.D (フレイアイディー) ダブルパフコットンブラウス

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フレイアイディーで購入したダブルパフコットンブラウスです。購入後着用しないまましまっていました。着る機会がないため、出品いたします。切り替えペプラムが美しいフィット＆フレアのシルエットでパンツスタイルにもピッタリのお品です。新品未使用品となります。定価16500円サイズワンサイズとなります。#新品未使用#フレイアイディー#FRAYID#フレイアイディー#ダブルパフコットンブラウス#マッシュスタイルラボ素材···コットンカラー···ホワイト袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···春、夏