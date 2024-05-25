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L 量産型配色フリルボウタイリボン長袖ブラウス　大きいサイズ　ブラック
商品番号 X33376501075
商品名

L 量産型配色フリルボウタイリボン長袖ブラウス　大きいサイズ　ブラック
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

量産型地雷系ロリータ　地雷系量産型量産型配色フリルボウタイリボン長袖ブラウス　くるみボタンサイズ　Lカラー　ブラック★ブラウス★平置き採寸　実数値着丈　約62cm身幅　約51cm袖丈　約60cmフリルリボンが可愛いブラウスです♡#着回しコーデブラウス#着回しコーデ量産型地雷系
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