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ラコステ　ポロシャツ　レディース　Mサイズ
商品番号 G87950040451
商品名

ラコステ　ポロシャツ　レディース　Mサイズ
ブランド名 ラコステ
特別価格 税込 1,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラコステのボタンダウンのポロシャツです。色は黒です。タグでサイズは2となっていますので、Mサイズだと思います。新品ですが、タンスの奥にあったものです。
http://narcologia.ru/goods/unusable818974.html
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