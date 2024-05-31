ラコステ　ポロシャツ　レディース　Mサイズ

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商品詳細
ラコステのボタンダウンのポロシャツです。色は黒です。タグでサイズは2となっていますので、Mサイズだと思います。新品ですが、タンスの奥にあったものです。
http://narcologia.ru/goods/unusable818974.html
http://narcologia.ru/goods/message657527.html
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