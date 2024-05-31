ラコステ ポロシャツ40サイズLL

ご覧いただきありがとうございますラコステポロシャツ40サイズ 身幅 平置き脇下49㎝ 着丈 65㎝タグ付き未使用ですお値引き、ごめんなさい畳シワあります。画像をご確認され、自宅保管品にご理解いただける方のご購入をお待ちしています。細かいことが気になる方のご購入はご遠慮ください。よろしくお願いいたします。簡易包装にての発送になります。ご了承ください



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