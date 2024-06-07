ナラカミーチェ　Mサイズ　ジョーゼットドロップギャザースリーブブラウス

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今年購入し1～2回数時間着用しただけなので、全体的にとても綺麗な状態です。まだ公式サイトで販売されているものです。定価…26400円あくまでも中古品になりますので、ご理解いただける方お願いいたします。（細かな汚れなど見落としがあるかもしれません）即購入歓迎します！他サイトにも出品していますので予告なく削除する場合があります。ご了承くださいませ。※他の商品とのセット購入でのご相談承ります！