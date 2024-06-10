極美品エルメスカレ90❤️スカーフ冬の愉しみ　マスタードイエロー

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タイトルの冬の愉しみ Joies'dHiver 冬にスケートをする様子が描かれたスカーフです。プリント柄だけでなく織り柄になっていますのでとても高級感のある一品です。 商品状態 Aランクシミや傷など無い綺麗な商品です。付属品 なしサイズ 90×90cm素材 シルク100%柄・デザイン···プリント（ロゴなど）人気モデル/スカーフ···HERMESカレ(正方形)◆購入店商品はスターバイヤーズオークション購入品になります。☆安心の品質☆・鑑定済み正規品のみを扱うオークションから購入しておりますので【100％正規品】です。・私自身も、公安委員会より古物商許可証（第421142021006号）を得ており、法令違反となる偽物出品は絶対に行いません！☆真贋鑑定済みとなりますので確実正規品となります。