771　vivienne westwood　変形　パンツ　未使用　ビンテージ

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27522-771☆★プロフィールの説明注意事項等を必ず一読下さいませ☆★多数の商品の中から、出品のお品物をご閲覧頂きありがとうございます。即購入歓迎♪フォロー割実施中♪↓当方の出品商品が一覧できます。コピーして検索バーからご覧いただけます。#M_LE#M_LE_ヴィヴィアンウエストウッド#M_LE_変形パンツ#M_LE_未使用#M_LE_サイズ2 #M_LE_レア商品#M_LE_古着#M_LE_ビンテージ#ヴィヴィアンウエストウッド他にもお買得品含めバラエティにとんだ品物を多数、取り扱っていますので、是非ご覧頂下さいませ。■表記サイズ 表記サイズ 2■サイズ実寸パンツウエスト約 75cm股上約 40cm股下約 69cmワタリ約 35cm裾幅約 19cm 注)サイズ実寸はご購入の際の目安にお考え下さい。■カラー 090色はブラックに近いですが、ほんのり青みがかっています。軽い素材なので今の時期にオススメです ■状態ビンテージ特有の傷、擦れ、などがございます。(ビンテージファッションはこのような風合いを１点物と考えます。)古着やビンテージにご理解のある方以外はご購入をお控え下さい。商品説明 メンズレディース問わずユニセックスにお使い頂けると思います。あくまで古着ですので、完璧な品をお探しの方、神経質な方は購入をお控え頂くようお願い致します。当商品は、価格を抑える為に必要最低限のクリーニング・スチーム掛けのみ行っています。気になる方はご自身で再度、洗濯・アイロンス・チーム等をされる様お勧め致します。柄・デザイン...無地柄・デザイン...その他