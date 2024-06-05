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fred perry（フレッドペリー）ポロシャツ
商品番号 B79621497443
商品名

fred perry（フレッドペリー）ポロシャツ
ブランド名 フレッドペリー
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フレッドペリーのポロシャツです。デニムやプリーツスカート合わせが可愛いです♪写真4枚目に目立たない程度のうっすらシミがあります。ほつれや汚れはありません。肩幅：36㎝身幅：41㎝着丈：52㎝袖丈：17㎝中古品であることを考慮してお求めください♪コメントいただいた方は200円引きさせていただきます！「200円引き希望です」とコメントください♪#フレッドペリー#fredperry#ポロシャツ#ベージュ#赤ライン#半袖#ベージュ#ブラウン
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