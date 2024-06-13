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- ❁ 期間限定SALE ❁ コカ・コーラオリジナル ロゴ入り スウェット Tシャツ
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます·͜·♡ぜひご検討ください!即購入OK、送料無料です!!コカ・コーラ社オリジナルロゴ入りスウェットTシャツ★´-♩商品について♩コカ・コーラのロゴが入ったスウェット素材のTシャツです。·͜·。オーバーサイズ設計なのでロンTやワンピースなどとの重ね着にもピッタリ。夏秋シーズンに活躍するアイテムです。部屋着にもいいかも。パステルカラーの柔らかい黄色で可愛いです！【内容】・サイズ：ユニセックスMジェンダーフリーで性別問わず着用できます。※身丈など詳しくは写真4枚目をご確認ください。(Mサイズは赤枠部分です)・カラー：イエロー(黄色)・袖丈：半袖・ネック：Uネック・材質：綿、ポリウレタン・状態：新品未開封☆写真5枚目のプリントに「使用上の注意」点が記されております。念のため同封いたしますのでご安心ください。#コカ・コーラ#コカコーラ#コカコーラジャパン#非売品#限定品#レア#可愛い#夏#レディース#メンズ#Tシャツ#ティーシャツ#シャツ#部屋着#ゆるかわ
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セール☆1690円→990円 スウェット レディース ロゴスウェット ...
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【別注】＜GOOD ROCK SPEED＞コカ・コーラ（R） 90’s ロゴ 半袖 Tシャツ
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