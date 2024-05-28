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- フランシュリッペ 大きいサイズ fl5 ビーズ刺繍 シルク100%
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商品詳細
素材···シルクカラー···イエローシルク100%で手触りやわらか、細やかな刺繍が可愛らしいショートチュニックです。今はもう購入できない希少価値の高い商品になります。匠クリーニング済みです。シルク100%のため丁寧に扱っておりました。中古品自宅保管であること3Nご了承頂けます方のみご購入お願いします。
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