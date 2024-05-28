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EPOCA デザイン シャツ レディース
商品番号 G16131156585
商品名

EPOCA デザイン シャツ レディース
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 1,482 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EPOCAエポカストライプシャツブラウスフォーマルシンプルなのでコーディネートにも取り入れやすく、オンにもオフにもシーンを問わずに活躍してくれるアイテムです´`*真っ白ではなくアイボリーです✿.*・サイズ40肩幅:約38cm身幅:約43cm袖丈:約59cm着丈:約59cm多少の誤差はご容赦ください。数回着用シミ汚れありません◡̈発送の際はコンパクトに畳みますのでご了承くださいきれいめなデザインお探しの方TheoryINDIVIANAYIINEDEPOCAUNTITLED等のブランドがお好きな方にもおすすめです。色···ホワイト袖丈···長袖テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル
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