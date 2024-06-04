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ラルフローレンスポーツ　チェックシャツ
商品番号 V93835990328
商品名

ラルフローレンスポーツ　チェックシャツ
ブランド名 ラルフローレンスポーツ
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブルー×白のチェックシャツ購入後、2.3回しか着ておらず、クローゼットで保管していました。実際の色は4枚目の写真が近いです。着丈　約63㎝身幅　約44.5㎝袖丈　約58㎝色···ホワイト、ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···チェック
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