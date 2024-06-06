YUKI “SOUNDS OF TWENTY” 2022 デイパック（リュック）

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【新品未使用】YUKIのコンサートツアーのグッズのデイパック（リュックサック）です。公式サイトではソールドアウトしている商品です。ビニールから出していません。背負ったときのかわいいポッテリ感にこだわったオリジナルデイパック。約22リットルの収納量にノートパソコンやタブレットを収納できるスリーブ、いくつかのポケットを付けて便利に使える機能性も完備。荷物は背中に、両手は空けて、軽やかに出かけましょう。素材：ポリエステル・EPE(芯材)・亜鉛合金・ABSサイズ（約）：（本体）W31cm×H45cm×D16cm（ショルダーベルト）全長40cm～90cm、幅6cm容量目安（約）：22リットルポケット：外付けファスナー付きポケット×１、サイドオープンポケット×2、内側マジックテープ付きポケット（仕切りあり）×1※背面部サイドファスナーあり普段使いでき便利なグッズは中々ないのでいかがでしょうか。#YUKI#ユキ#デイパックグッズ種類...その他ミュージシャン種別...ソロ