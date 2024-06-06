あいみょん ロンT 「AIM+XXX long-T」

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商品詳細
2018年ごろに購入したあいみょんの「AIM+XXXlong-T」、Lサイズです。新品の未開封です。着画はあいみょん本人のTwitterから引用しました。こちらの商品は即購入していただいて構いません。#あいみょん#AIM#マリーゴールド#marigold
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