完売アイテム 今期新作 ダズリン カットアウトフリルシャツトップス

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ネットでは完売商品になります☺︎定価8,250円数あるショップの中から商品ページご覧いただきありがとうございます♪他にも様々な洋服を出品しております☺︎#くもぱん洋服でご覧ください⸝⋆________________ブランド【dazzlin】サイズ:Free（cm）平置き寸法着丈:52身幅:46肩幅:28,5袖丈:17,5使用状況:新品未使用タグ付き★着画はいかなる際もお断りしております。★撮影環境により実際の色合いと異なって見える場合があります★コートなど厚手、重さのある商品は送料、手数料の関係で設定価格が高くなっております大幅なお値下げはできかねますご了承の上ご検討お願い致します★簡易包装(OPP袋等)で圧縮し発送いたします発送方法のご指定がある場合は料金設定が変わる場合がございますので、購入前にコメントいただけると幸いです★購入後のクレームは対応しかねますしっかりとご理解した上でご購入お願い致します