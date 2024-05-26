あのちゃん着用♡FRED PERRY フレッドペリー　半袖ポロシャツ刺繍

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ご覧いただきありがとうございます♡商品をまとめて購入してくださった方は、2000円割引させていただきます♡♡アイテム♡定番人気♡フレッドペリー FREDPERRY半袖ポロシャツ ホワイト毎年大人気で定番のFREDPERRYフレッドペリーの半袖ポロシャツです。柔らかくなめらかな肌触りです。胸元にはワンポイント刺繍入りです。韓国アイドルやインスタグラマーも着用しています！YouTuberのふくれなちゃんも着用してます(^^)パンツでもスカートでも合わせやすく一枚あると重宝します(〃ω〃)スカートやショーパンにインしても可愛いと思います♪♡ブランド♡FREDPERRY♡サイズ♡レディースL（表記メンズM）身幅 48㎝着丈 67㎝素人が平置きにて採寸したものになります。多少の誤差はご容赦ください。♡状態♡特に目立つ汚れやダメージはありません。腕の一部に写真では伝えづらい程の汚れがございます。写真にてご確認ください！その分相場から大幅にお安くしております^_^♡他にもかわいい商品出品しておりますのでご覧下さい♡質問、値下げ交渉等ございましたら、コメントお願いします(〃ω〃)NIKEナイキ adidasアディダスadidasoriginalsアディダスオリジナルス Champlonチャンピオン プーマ ReebokリーボックHELLYHANSENFREDPERRYフレッドペリーTheNorthFacePatagoniaパタゴニアColumbiaコロンビアmont-bellモンベル L.L.BeanTOMMYPOLORalphLaurenポロラルフローレン RalphLaurenDIESELディーゼル バーバリーBURBERRYTHENORTHFACEカシミヤ カシミア モヘアacneアクネ アニエスベー agnes.bジルサンダー バーバリー ポロベア epinetreaturselfmiroamuretteBibiy.NICECLAUPHeatherwho'swhoChicoseemibyNICECLAUPmieyamieyaemoda