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あのちゃん着用♡FRED PERRY フレッドペリー　半袖ポロシャツ刺繍
商品番号 M89741977554
商品名

あのちゃん着用♡FRED PERRY フレッドペリー　半袖ポロシャツ刺繍
ブランド名 フレッドペリー
特別価格 税込 2,843 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♡商品をまとめて購入してくださった方は、2000円割引させていただきます♡♡アイテム♡定番人気♡フレッドペリー　FREDPERRY半袖ポロシャツ　ホワイト毎年大人気で定番のFREDPERRYフレッドペリーの半袖ポロシャツです。柔らかくなめらかな肌触りです。胸元にはワンポイント刺繍入りです。韓国アイドルやインスタグラマーも着用しています！YouTuberのふくれなちゃんも着用してます(^^)パンツでもスカートでも合わせやすく一枚あると重宝します(〃ω〃)スカートやショーパンにインしても可愛いと思います♪♡ブランド♡FREDPERRY♡サイズ♡レディースL（表記メンズM）身幅　48㎝着丈　67㎝素人が平置きにて採寸したものになります。多少の誤差はご容赦ください。♡状態♡特に目立つ汚れやダメージはありません。腕の一部に写真では伝えづらい程の汚れがございます。写真にてご確認ください！その分相場から大幅にお安くしております^_^♡他にもかわいい商品出品しておりますのでご覧下さい♡質問、値下げ交渉等ございましたら、コメントお願いします(〃ω〃)NIKEナイキ　adidasアディダスadidasoriginalsアディダスオリジナルス　Champlonチャンピオン　プーマ　ReebokリーボックHELLYHANSENFREDPERRYフレッドペリーTheNorthFacePatagoniaパタゴニアColumbiaコロンビアmont-bellモンベル　L.L.BeanTOMMYPOLORalphLaurenポロラルフローレン　　　　RalphLaurenDIESELディーゼル　バーバリーBURBERRYTHENORTHFACEカシミヤ　カシミア　モヘアacneアクネ　アニエスベー　agnes.bジルサンダー　バーバリー　ポロベア　epinetreaturselfmiroamuretteBibiy.NICECLAUPHeatherwho'swhoChicoseemibyNICECLAUPmieyamieyaemoda
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