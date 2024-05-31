【新品タグ付き】　AULENTTI 牛革レザーショルダーバッグ　イタリア製

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⭐️中古品、新中古品のため正規価格よりお安くなっております⭐️★毎日お得♪フォロー割★コメント＆フォローで表示価格より5%お値引きさせていただきます！★おまとめ割★ほかにも多数出品しております！複数購入割引も行っておりますので是非ご確認ください！★定期的にセールをおこなっております★お見逃しないようにぜひフォローやいいねをお願いします！週末セールは10%オフ！★ご予算の相談ございましたらお気軽にご相談くださいませ★即購入も大歓迎です！※他にも多数出品しております↓#アンバンアパレル⭐️ブランド⭐️AULENTTIオウレンティ⭐️商品名⭐️【新品タグ付き】 AULENTTI牛革レザーショルダーバッグ イタリア製 レディース⭐️定価⭐️17600円⭐️サイズ⭐️横23.5㎝縦17㎝⭐️カラー⭐️ブルー系商品特徴新品タグ付き。イタリア製牛革レザーのショルダーバッグです。写真3枚目右下に目立ちにくいですがゴマ粒サイズの凹み？あり。それ以外の汚れ、傷、使用感等なし。気になることはご購入前にご相談くださいm(__)m※他サイトでも販売中のため予告なく出品を取りやめる可能性がございます。■他にも、古着、パーカー、セーター、スウェット、トレーナー、スカート、ワンピース、パンツ、ニット、シャツ、ヴィンテージ、XS、S、M、Lサイズ、メンズ、レディースなど出品しております。もしよければご覧ください！！ 【注意事項】中古品、新中古品などのため完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控え下さい。気持ちの良いお取引をしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。ご購入前はプロフィールをご一読ください。商品管理番号 #ABY280200012999素材···牛革(本革)カラー···ブルー