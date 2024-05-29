FURLA フルラ ハンドバッグ

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商品詳細
値下げしました！カラー···薄いピンク縦 約21㎝横 約28㎝マチ約12㎝紐が付いているのでショルダーバッグにも出来ます。2、3回使用しましたが状態は綺麗です。持ち手の部分に少し黒い点々が付いてしまっています。またまた値下げしました！
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