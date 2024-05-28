アンレクレ　モヘアコート

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数年前に新品で購入しました。クリーニング後自宅保管してました。カラーはネイビー✖️グレーです。サイズMとしてありますが、38サイズです。汚れはないと思いますが、使用感はあるかと思います。写真でご確認ください。配送の際、コンパクトにしたいので、シワなどご了承下さい。