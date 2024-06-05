希少！クロコダイルクラウンヒマラヤンお財布ポシェット❗️

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クロコダイルのクラウン部分を贅沢に使用クロコダイルには、いろんな部位がありますが、群を抜いて人気なのが『クラウン』です♪一頭にひとつしかない頭部なのでとても希少価値が高いのです。ワイルドなイメージの『クラウン』今回は、女性にも気軽にお使い頂けるよう、お財布ポシェットにしました。これからの季節、暗くなりがちなファッションのポイントとして、差し色として大活躍間違いなしです♪『クラウン』部分を中心に、一枚のクロコダイルを贅沢に制作しております。日本では、中々手に入らない一品です。本来、高額で販売されていますが、オ一プン価格にてご紹介しております、サブポケットは、スマホが収納できます。ちょっとしたお出かけやお買い物は、お財布ポシェットだけで十分です。