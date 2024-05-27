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人気✨　イエナ　IENA フリルシャツ　ストライプ　ブラウス　長袖　ギャザー　青
商品番号 V65952104272
商品名

人気✨　イエナ　IENA フリルシャツ　ストライプ　ブラウス　長袖　ギャザー　青
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！商品は一点ものですので、早い者勝ちです！値段交渉応じますので、希望額をコメントください✳︎★　●ブランド　　イエナ　IENA　●サイズ　　サイズ:フリー　　肩幅:約34　　袖丈:約41　　身幅:約43　　総丈:約54※平置きでの測定です　●詳細　　カラー:青　ブルー　●状態　　こちらの商品は【A】ランクです　【N】新品、未使用、展示品、デッドストック等　【S】ほぼ新品、美USED品　【A】若干の使用感あり状態の良いUSED品　【B】使用感あり目立つダメージや大きな汚れなし　【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり　【D】過度な使用感と目立つダメージや汚れあり値下げもできますのでご遠慮なく、相談ください！合わせ購入も可能です→#Hatoレディース圧縮しての発送を想定しておりますので、ご了承ください♪到着次第早めに開封ください。テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ
http://narcologia.ru/goods/capitation919508.html
http://narcologia.ru/goods/procurement495233.html
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