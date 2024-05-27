大島紬ジャンパースカート

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ご覧いただきありがとうございます七種類の大島紬を接ぎ合わせ作りましたサイズ L～LL バスト 55(１１０) ウエスト 55(１１０) 肩幅 37.5 着丈 120 トルソーはMです サイズのご確認をお願いいたします☆紺色系統の大島紬を接ぎ合わせ上品な統一感を試みました☆ウエスト回りをスッキリさせるため12本のタックを入れています☆後ろ首ぐりに開きを作り着脱しやすくしました☆右脇 陰タック部分にスラッシュポケットを作っています☆ブラウス セーター等と組み合わせて長期間お召し頂けます☆着丈詰めをご希望の方はお申し出下さい大島紬の着物を洗い作りました 解き跡 折り目 傷 匂い等残っている場合があります お気になさる方はお控えください発送時コンパクトにたたみますので皺ができますことをご了解お願いいたします#着物リメイク#着物リメイクジャンパースカート#大島紬パッチワークスカート