COS キルトバッグ　ミニ　ホワイト　スートン　アイボリー　新品

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商品詳細
カラー···ホワイト種類···ハンドバッグCOSキルトバッグ ミニ ホワイト スートン アイボリー 新品COSの公式オンラインショップで購入しました。色はホワイト(スートン)です。新品、未使用、未開封です。24時間以内に発送いたします。COSquiltedbagminisizeサイズ詳細23.5x24x8.5cm#COS#コス#キルティングバッグ
http://narcologia.ru/goods/displease573031.html
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http://narcologia.ru/goods/manufacture783441.html
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